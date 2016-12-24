İzinlerin kaldırıldığı Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe giriş ve çıkışları, ana arterler başta olmak üzere belirlenen noktalarda şüpheli kişi ve otomobiller, eğlence merkezlerinde bulunanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yılbaşı öncesi denetimleri bizzat yöneten Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Kuşadalılar ile tatilcilerin yılbaşı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri denetimlerini sürdürdüklerini söyledi. Yılbaşına yönelik güvenlik açısından tüm önlemlerin alındığını kaydeden Emniyet Müdürü Batçıoğlu, “ Yeni yıl tatili boyunca ve yılbaşı gecesinde 24 saat hem Kuşadalıların hem de tatilcilerin hizmetinde olacağız. Tüm vatandaşlarımız huzur ve güvenli bir yılbaşı tatili için Kuşadası’nı tercih edebilir “ dedi.