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Kuşadası sahiline ölü yunus vurdu

Kuşadası’nda bir yunus ölü olarak karaya vurdu. Sağ gözünün tamamen parçalandığı belirlenen yunus, Aydın ADÜ Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.


03 Kasım 2016 09:07

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Yavansu Mahallesi sahiline vuran bir yunusun yaralı olduğunu gören Yavansu Mahallesi Muhtarı Hasan Demirel, ihbarda bulundu. Olay yerine giden çevreciler, yunusun ölü olduğunu tespit etti. Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekibi tarafından ön inceleme yapılan yunusun sağ gözünde derin bir yara izi olduğu, karın bölgesinde bazı izlerin oluştuğu tespit edildi. Ölü yunus, Aydın’daki ADÜ Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü.
ADÜ Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Birincioğlu tarafından yapılan incelemede 1.15 santim uzunluğunda Tırtak (Delphinus delphis) cinsi yavru yunusun, sağ gözünün tamamen parçalandığı, uzun zamandır aç kalmasından dolayı midenin boş ve bağırsaklarda ishal olduğu belirlendi.
 

Etiketler: Kuşadası


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