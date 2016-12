Bilindiği gibi, önceki gün Kuşadası’nda sivil toplum kuruluşlarının CHP ve Kuşadası Belediyesinin desteğiyle düzenlediği teröre tepki yürüyüşünde “ Şehitler Ölmez “ diye slogan atan gençler ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı arasında tartışma yaşanmıştı. Yürüyüşte 'Bozkurt' işareti yapan ülkücü gençleri yürüyüşü siyasallaştırdıkları gerekçesi ile uyaran Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile gençler arasında yaşanan tartışma da gençler de kendilerinin teröre tepki gösterdiğini, asıl siyaseti ise Başkan Kayalı’nın yaptığını ileri sürmüştü.

Büyük yankı yaratan tartışmanın ardından Ülkü Ocakları Kuşadası Şubesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Ülkü Ocakları Kuşadası Şube Başkanı Ömer Yakut imzasıyla yayınlanan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “ Dışarda ki hainlerin içeride ki taşeronları gün geçmiyor ki mensubu olmaktan gurur duyduğumuz necip Türk milletinin bağrına ihanet hançeri saplamasın , geçtiğimiz günlerde vatansız köpeklerin ,hain ellerinde can bulan kahpeliğin bedeli olarak yine bu merhamet ve şeref abidesi milletin ve bu milletin özeti olmayı şiar edinmiş camiamızın içerisini İstanbul’da dağlamış , parçalamış ve yakmıştır. Öncelikle İstanbul’da 70.000 kişiye şefaat vaat eden 38 şehidimize Cenab-ı Allahtan rahmet Türk milletine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Acılarımız durmak bilmeden devam ederken , Çanakkale savaşında 6000 şehit vermiş Halep’ten gelen küresel güçlerin merhametsizce kadın çoluk çocuk dinlemeden katlettiği haberleri ile yaralarımıza tuz basılmış ve ciğerimiz parçalanmıştır. Bu bağlamda her bir neferi koca bir milleti taşıyan ülkücü camia tüm milletin acısını yüreğinde hissetmişken , ilçemizde düzenlenen Kuşadası Belediye Başkanı sayın Özer Kayalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen Teröre lanet mitingine ülkü ocaklarımızdan gençler iştirak etmişlerdir. İçerisi yangın yeri olan bu gençlerin slogan ve Bozkurt sembolü yapmalarını konuştuğu kürsüden eleştiren ve siyasi bir miting olmadığını söyleyen , Türk milliyetçiliğinin siyasi değil ideolojik hareket olduğundan bi haber Sayın Kayalı’nın tutumu bizi derinden üzmüştür. Bir çok STK’nın sosyal medya aracılığı ile organize ettiği yürüyüşte kendisini Kuşadası’nın hamisi gören Özer Kayalı konuşma kürsüsüne çıkarken kendisinin siyasi bir partinin belediye başkanı olduğunu ve kendi partisinin , İstanbul ‘da düzenlenen Teröre lanet mitingine CHP damalı otobüsü ile katılmasının kamuoyunda eleştirilmesini unutmuş olacak ki , işini gücünü bırakıp , kendisinin gösteremediği olgunluğu , bireysel miting yapmanın milli menfaatlere zarar getirebilecek provokatif eylemlere yol açabileceğini düşünebilecek olgunlukta ki gençler , konuştuğu kürsüden dışlamak, kutuplaştırmak siyasi zihniyetlerine çok aykırı bir hareket olmamıştır.

Elbette yolu ülkü ocaklarından geçmiş her genç , her fert göstermelik resepsiyonlarda değil ,milletin kutsal değerlerine her şart ve zeminde sahip olmayı kimseden öğrenmeyecek kadar durumun ciddiyeti ve bilincinde yetişir. Ülkücülere tavır dersi verecek en son partinin belediye başkanı sayın Kayalı çok ders vermek istiyorsa “ Dünya Kuşadasını Konuşacak” sloganıyla geldiği Kuşadası’nda, Turizm ve İnşaat esnafının nasıl battığı konulu bir seminer düzenlerse iştirak etmek isteriz. Ülkü Ocakları Türk milletinin özetidir. İnanıyoruz ki ; Ülkücüler Türk Milletinin değerlerine kendi değerleri ile sahip çıkacak , Sayın Kayalı ise kucaklaması gereken gençleri üzmekten imtina ederek özür dileyecek erdeme sahiptir “

Zafer Hacısalihoğlu