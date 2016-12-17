Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Kuşadası Ülkü Ocakları’ndan tartışmalı yürüyüş için açıklama

Kuşadası Ülkü Ocakları’ndan tartışmalı yürüyüş için açıklama

Ülkü Ocakları Kuşadası Şubesi tarafından yapılan açıklamada, önceki gün Kuşadası’nda gerçekleştirilen terörü kınama yürüyüşünde yaşananlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Ülkü Ocakları Kuşadası Şube Başkanı Ömer Yakut, yürüyüşte gençlerle tartışan Kuşadası Belediyesi Başkanı Özer Kayalı’nın davranışlarının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kuşadası Ülkü Ocaklarından tartışmalı yürüyüş için açıklama

17 Aralık 2016 08:12

Bilindiği gibi, önceki gün Kuşadası’nda sivil toplum kuruluşlarının CHP ve Kuşadası Belediyesinin desteğiyle düzenlediği teröre tepki yürüyüşünde “ Şehitler Ölmez “ diye slogan atan gençler ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı arasında tartışma yaşanmıştı. Yürüyüşte 'Bozkurt' işareti yapan ülkücü gençleri yürüyüşü siyasallaştırdıkları gerekçesi ile uyaran Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile gençler arasında yaşanan tartışma da gençler de kendilerinin teröre tepki gösterdiğini, asıl siyaseti ise Başkan Kayalı’nın yaptığını ileri sürmüştü.

Büyük yankı yaratan tartışmanın ardından Ülkü Ocakları Kuşadası Şubesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Ülkü Ocakları Kuşadası Şube Başkanı Ömer Yakut imzasıyla yayınlanan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “ Dışarda ki hainlerin içeride ki taşeronları gün geçmiyor ki mensubu olmaktan gurur duyduğumuz necip Türk milletinin bağrına ihanet hançeri saplamasın , geçtiğimiz günlerde vatansız köpeklerin ,hain ellerinde can bulan kahpeliğin bedeli olarak yine bu merhamet ve şeref abidesi milletin ve bu milletin özeti olmayı şiar edinmiş camiamızın içerisini İstanbul’da dağlamış , parçalamış ve yakmıştır. Öncelikle İstanbul’da 70.000 kişiye şefaat vaat eden 38 şehidimize Cenab-ı Allahtan rahmet Türk milletine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Acılarımız durmak bilmeden devam ederken , Çanakkale savaşında 6000 şehit vermiş Halep’ten gelen küresel güçlerin merhametsizce kadın çoluk çocuk dinlemeden katlettiği haberleri ile yaralarımıza tuz basılmış ve ciğerimiz parçalanmıştır. Bu bağlamda her bir neferi koca bir milleti taşıyan ülkücü camia tüm milletin acısını yüreğinde hissetmişken , ilçemizde düzenlenen Kuşadası Belediye Başkanı sayın Özer Kayalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen Teröre lanet mitingine ülkü ocaklarımızdan gençler iştirak etmişlerdir. İçerisi yangın yeri olan bu gençlerin slogan ve Bozkurt sembolü yapmalarını konuştuğu kürsüden eleştiren ve siyasi bir miting olmadığını söyleyen , Türk milliyetçiliğinin siyasi değil ideolojik hareket olduğundan bi haber Sayın Kayalı’nın tutumu bizi derinden üzmüştür. Bir çok STK’nın sosyal medya aracılığı ile organize ettiği yürüyüşte kendisini Kuşadası’nın hamisi gören Özer Kayalı konuşma kürsüsüne çıkarken kendisinin siyasi bir partinin belediye başkanı olduğunu ve kendi partisinin , İstanbul ‘da düzenlenen Teröre lanet mitingine CHP damalı otobüsü ile katılmasının kamuoyunda eleştirilmesini unutmuş olacak ki , işini gücünü bırakıp , kendisinin gösteremediği olgunluğu , bireysel miting yapmanın milli menfaatlere zarar getirebilecek provokatif eylemlere yol açabileceğini düşünebilecek olgunlukta ki gençler , konuştuğu kürsüden dışlamak, kutuplaştırmak siyasi zihniyetlerine çok aykırı bir hareket olmamıştır.

Elbette yolu ülkü ocaklarından geçmiş her genç , her fert göstermelik resepsiyonlarda değil ,milletin kutsal değerlerine her şart ve zeminde sahip olmayı kimseden öğrenmeyecek kadar durumun ciddiyeti ve bilincinde yetişir. Ülkücülere tavır dersi verecek en son partinin belediye başkanı sayın Kayalı çok ders vermek istiyorsa “ Dünya Kuşadasını Konuşacak” sloganıyla geldiği Kuşadası’nda, Turizm ve İnşaat esnafının nasıl battığı konulu bir seminer düzenlerse iştirak etmek isteriz. Ülkü Ocakları Türk milletinin özetidir. İnanıyoruz ki ; Ülkücüler Türk Milletinin değerlerine kendi değerleri ile sahip çıkacak , Sayın Kayalı ise kucaklaması gereken gençleri üzmekten imtina ederek özür dileyecek erdeme sahiptir “ 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: açıklama, Kuşadası Ülkü Ocakları, yürüyüş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç