Diğer
Kategoriler

Kuşadası ünlü pan flüt sanatçısı Gheras’ı ağırlayacak

Kuşadası, 24 Aralık’ta dünyanın yaşayan en iyi pan flüt sanatçısı olarak kabul edilen Marin Gheras’ı ağırlayacak. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan yeni yıl konserinde Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte sahne alacak olan Gheras, Kuşadalılara müzik ziyafeti yaşatacak.

Kuşadası ünlü pan flüt sanatçısı Gherası ağırlayacak

22 Aralık 2017 18:29

Kuşadası Belediyesi, dünyanın en iyi pan flüt sanatçılarından Marin Gheras’ı Kuşadılarla buluşturacak. Gheras, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Balıkçılar Meydanı’nda Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte ücretsiz bir konser verecek. Konserde Johann Strauss Jr’nin “Voices of Spring Waltz”, James Last’ın “The Lonely Shepherd”, Bela Bartok’un “Hungarian Dances”, Astor Piazzola’nın “Oblivion”, John Sebastian Bach’ın “Badiniere”, Ennio Morricone’nin “Once Upon A Time in America”, Willibald Gluck’un “Melodie Christoph”, Grigoras Dinicu’nun “Hora Staccato” ve Johan Strauss’un “Trish Trash Polka” adlı eserleri seslendirilecek. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Kuşadası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç