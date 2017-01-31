Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı balıkçı barınağı önlerinde bir teknenin boş olarak göçmen kaçakçılığına çıktığı ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmada Yunanistan karasularından Türk karasularına geçmekte olan ve içerisinde 2 kişi bulunan sürat teknesini tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları operasyonla iki zanlıyı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla göçmen kaçakçılığında kullanılan sürat teknesine de el koyan Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan iki zanlıyı da soruşturmanın yürütülmesi amacıyla Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla polis ekipleri, iki zanlı hakkında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan soruşturma başlattı.

Zafer Hacısalihoğlu

