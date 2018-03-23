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Kuşadası'nda 2'si cezaevi firarisi 6 zanlı yakalandı

Kuşadası ve Ege Bölgesi’ndeki çeşitli il ve ilçelerde çok sayıda suça karışan 2’si cezaevi firarisi 6 zanlı, Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Kuşadasında 2si cezaevi firarisi 6 zanlı yakalandı

23 Mart 2018 18:36

Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında açılmış davalar bulunan bazı şüphelilerin Kuşadası’nda ikamet ettikleri yolunda bilgi alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucu, kasten adam öldürme, nitelikli yağma, bina içerisinde muhafazaya alınmış eşya hırsızlığı, basit yaralama, başkalarına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması, tehdit, hakaret ve suç uydurma gibi 13 ayrı dosyadan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki H.T. isimli cezaevi firarisi ile hırsızlık, mala zarar vermek gibi 6 ayrı dosyadan aranan toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki A.F. isimli cezaevi firarisi yakalandı. 

Polisin gerçekleştirdiği diğer 3 ayrı operasyonda ise silahlı tehdit, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve memura mukavemet gibi 6 dosyadan toplam 7 yıl 3 ay hapis cezası olan 30 yaşındaki M.K., mala zarar vermek ve hırsızlık suçlarından aranan ve 6 yıl 6 ay hapis cezası olan 32 yaşındaki N.A. ile motosiklet hırsızlığı suçundan aranan A.G. isimli zanlılar gözaltına alındı. Polisteki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkartılan 5 zanlı da tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuveytli firmanın ofisini kurşunlayan zanlı tutuklandı 

Bu arada, 4 gün önce Kuveytli bir yatırım firmasının ofisinin pompalı tüfekle kurşunlanması olayıyla ilgili olarak çalışma yapan polis ekipleri, H.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.  

Zafer Hacısalihoğlu
 

Etiketler: Kuşadası

 

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