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Kuşadası’nda bölücü örgüt propagandası yapan genç kız tutuklandı

Kuşadası’nda sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü lehine propaganda yaptığı iddia edilen 21 yaşındaki bir genç kız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuşadasında bölücü örgüt propagandası yapan genç kız tutuklandı

23 Aralık 2016 08:22

Edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Kayseri’deki terör eylemlerinin ardından Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki ikamet eden 21 yaşındaki T.K.(Tuba Kacan) sosyal medya üzerinden terör eylemlerini öven paylaşımlarda bulundu. Aslen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan T.K. ihbar üzerine bölücü terör örgütü propagandası yapan paylaşımlar nedeniyle Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkan T.K. tutuklanarak, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Etiketler: Kuşadası, sosyal medya, terör


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