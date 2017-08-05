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Kuşadası’nda buzdan heykeller serinletti

Kuşadası’nda bir aşçının yaptığı buzdan heykeller, tatilcilere hem farklı bir deneyim sundu, hem de 35 dereceyi aşan sıcakta serinleme fırsatı sundu.

Kuşadasında buzdan heykeller serinletti

05 Ağustos 2017 15:52

Kuşadası'nda bir otelde aşçıbaşılık yapan Fahri Çörtoğlu, sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine otele tatile gelenlere buzdan heykel sürprizi yaptı. Her biri sanat eseri halini alan ve havuz başında sergilenen buzdan heykeller yerli ve yabancı tatilcilerin büyük ilgisini çekti.

23 yıldır aşçılık yapan Fahri Çörtoğlu, aşçılığın aynı zamanda görsel şov yapabilecek donanıma sahip olması gerektiğini belirterek, bir buzdan heykelin uzun uğraş sonucu ortaya çıktığını ancak birkaç saat içinde erimesinin üzücü olduğunu söyledi. Kendisini hem aşçı hem sanatçı olarak gördüğünü belirten Fahri Çörtoğlu, "Ben bir aşçıyım ayni zamanda işimin sanatçısıyım. Heykeltıraş eğitimi almadım, buzdan heykel yapmayı kendi çabalarımla öğrendim. . Kafamda tasarladıklarımı buzun üzerinde uyguluyorum. Maalesef Türkiye'de henüz bu konuda eğitim veren bur kurum yok. Ben kendi kendimi geliştirerek bu işi yapmaya başladım. Resim merakım var ve baktığım her resmi buz üzerine yansıtabiliyorum. Aşçılık gerektiğinde görsel şov yapabilecek donanıma sahip olmaktır “ dedi. 

Zafer Hacısalihoğlu


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