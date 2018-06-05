Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir hafta içerisinde işyeri ve motor hırsızlığı dahil 6 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan Ş.E., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri ayrıca Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında yaptıkları uygulamalarda ise hırsızlık suçundan aranan F.K., kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan aranan A.K. ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen U.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Bu arada, Söke’den çalındığı belirlenen 48 TV 992 plakalı ve A.D. adına kayıtlı bir motosiklet Kuşadası Camikebir Mahallesi’nde bulundu.

Zafer Hacısalihoğlu

