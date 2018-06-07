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Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Kuşadası polisi, çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakaladı.

Kuşadasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

07 Haziran 2018 01:57

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası genelinde denetimlerini sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 ayrı hırsızlık olayı şüphelisi M.D. ile 2 ayrı işyeri hırsızlığı şüphelisi M.C. isimli kişileri yakalandı. Ayrıca, Barlar Sokağı ile sahil bandında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hırsızlık suçundan aranan M.S.T., Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından hırsızlık suçundan aranan B.A. ve işyeri ve eklentilerinde yağma suçundan aranan S.D. isimli zanlıları gözaltına aldı. 

8 suçtan aranıyor, 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası var.
Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdukları A.A. isimli kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada A.A. isimli şüphelinin Kuşadası Savcılığı tarafından Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, Çine Asliye Ceza Mahkemesince Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Kuşadası Sulh Ceza Mahkemesince Güveni Kötüye Kullanma, Kuşadası 4.Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık, Aydın 3.Asliye Ceza Mahkemesince açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık, Söke Sulh Ceza Mahkemesince Mala Zarar Verme, Söke Sulh Ceza Mahkemesince, Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Söke Sulh Ceza Mahkemesince, Nitelikli olarak Konut Dokunulmazlığı ihlali olmak üzere toplam 8 ayrı şuçtan arandığı ve 8 yıl 7 ay da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli ve zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.  

Zafer Hacısalihoğlu

 

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