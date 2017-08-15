Kuşadası'nda emlakçıya silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi M. Vapurlu Sokak’ta meydana gelen olayda, aynı sokak üzerindeki bir emlakçıya giren F.N. ile emlak firmasının sahibi M.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından F.N. isimli zanlı belinden çıkardığı silahla emlakçı M.A.’ya ateş açtı. Ağır yaralanan M.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olaydan sonra yaya olarak kaçan saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Zafer Hacısalihoğlu