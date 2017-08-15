Diğer
Kategoriler

Kuşadası'nda emlakçıya silahlı saldırı

Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan bir emlakçı ayağından yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Kuşadasında emlakçıya silahlı saldırı

15 Ağustos 2017 12:25

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi M. Vapurlu Sokak’ta meydana gelen olayda, aynı sokak üzerindeki bir emlakçıya giren F.N. ile emlak firmasının sahibi M.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından F.N. isimli zanlı belinden çıkardığı silahla emlakçı M.A.’ya ateş açtı. Ağır yaralanan M.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olaydan sonra yaya olarak kaçan saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: emlakçı, Kuşadası, silahlı saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç