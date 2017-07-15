Kuşadası’nda fuhuş çetesine suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kuşadası’nda faaliyet gösteren bazı bar sahiplerinin yurt dışından kadın getirerek fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahısların yakalanması, suç delillerinin tespiti, mağdur yabancı uyruklu kadınların kurtarılması amacıyla mahkemeden alınan arama emri üzerine, gece saat 23.00’de 2 bar, 2 ev ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 Azerbaycan, 3 Ermenistan, 2 Özbekistan, 3 Kazakistan, 2 Ukrayna ve 4 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 16 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca yabancı uyruklu kadınları fuhuşa sevk eden, fuhuş yapmaları için yer temin eden ve fuhuşun yolunu kolaylaştıran E.K (38), M.K (33), E.P (43), C.A (45), A.Y (55) olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, Söke Cezaevine konuldu.

Zafer Hacısalihoğlu

