Diğer
Kategoriler

Kuşadası’nda fuhuş çetesine suçüstü

Yurt dışından fuhuş amaçlı kadın getirerek Kuşadası’ndaki barlarda çalıştıran çete polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kuşadasında fuhuş çetesine suçüstü

15 Temmuz 2017 15:28

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kuşadası’nda faaliyet gösteren bazı bar sahiplerinin yurt dışından kadın getirerek fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahısların yakalanması, suç delillerinin tespiti, mağdur yabancı uyruklu kadınların kurtarılması amacıyla mahkemeden alınan arama emri üzerine, gece saat 23.00’de 2 bar, 2 ev ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 Azerbaycan, 3 Ermenistan, 2 Özbekistan, 3 Kazakistan, 2 Ukrayna ve 4 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 16 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca yabancı uyruklu kadınları fuhuşa sevk eden, fuhuş yapmaları için yer temin eden ve fuhuşun yolunu kolaylaştıran E.K (38), M.K (33), E.P (43), C.A (45), A.Y (55) olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, Söke Cezaevine konuldu. 

Zafer Hacısalihoğlu
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!