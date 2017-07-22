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Kuşadası’nda “Hero” yazılı tişört giyen bir kişi gözaltına alındı

Kuşadası’nda üzerinde İngilizce Hero (Kahraman) yazılı tişort giyen 29 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Kuşadasında “Hero” yazılı tişört giyen bir kişi gözaltına alındı

22 Temmuz 2017 16:38

Edinilen bilgiye göre, Kuişadası’na bağlı Davutlar’da bir kişinin üzerinde HERO yazılı tişortle dolaştığı yönünde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücedele(KOM) ekipleri harekete geçti. Davutlar merkezinde üzerinde HERO yazılı tişörtle yakalanan 29 yaşındaki Eskişehir nüfusuna kayıtlı Ö.Ö gözaltına alındı. KOM büro amirliğine götürülen 29 yaşındaki genç, “Yasak olduğunu bilmiyordum. Normal bir mağazadan satın aldım“ diye ifade verdi. Yapılan araştırmada sabıkası bulunmayan Ö,Ö isimli genç, FETÖ terör örgütünün simgesi haline getirdiği bir tişörtü giyerek, suçu ve suçluyu övmek suçundan mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, tutuksuz yargılanmak üzere 29 yaşındaki Ö.Ö’yü serbest bıraktı.

Zafer Hacısalihoğlu


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