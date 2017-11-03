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Kuşadası’nda horoz dövüşü baskını

Kuşadası’nda horoz dövüştürerek yasa dışı bahis oynadıkları belirlenenlere, operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynattığı belirlenen 2 kişiye idari para cezası uygulandı, horozlar ilçe tarım müdürlüğüne teslim edildi.

Kuşadasında horoz dövüşü baskını

03 Kasım 2017 09:18

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki zeytinlik bir alanda horoz dövüşü yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Operasyonda, çevresinde seyirci tribünlerinin olduğu ring haline dönüştürülmüş bir alanın içerisinde horozlar üzerinden bahse girilerek kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen kişiler hakkında da 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesi gereği toplam idari para cezası uygulandı. Ruhsatı olmayan ve horoz dövüş aranası olarak kullanılan alan mühürlenirken, dövüş alanında bulunan 30 horoz ise Kuşadası Kaymakamlığı tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi. Polis ekipleri, ayrıca horoz dövüşlerindeki kupalara da el koydu.

Zafer Hacısalihoğlu 

 

 

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