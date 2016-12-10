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Kuşadası’nda huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı

Kuşadası’nda Emniyet Müdürlüğü tarafından 172 polisin katılımıyla Kuşadası genelinde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Kuşadasında huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı

10 Aralık 2016 06:05

Uygulama da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı’daki uygulaması sırasında Jandarma ekipleri de köylerde ve kendi sorumluluk sahalarında denetleme yaptı. Kuşadası Polisi ve jandarmasının mevcut huzur ortamının devamı için yıl içinde sürekli gerçekleştirdiği operasyonların sonuncusunda da, şüpheli görülen araçlar arandı, kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. 258 araç arandı, 2151 kişi ise kimlik kontrolünden geçirildi, 138 işyerinde inceleme yapıldı. Operasyon sırasında ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi de yakalanarak, gözaltına alındı, 1 araç trafikten men edildi. 4 şahısa adli-idari işlem yapıldı ve 4 bin 424 TL para cezası uygulandı.

Huzur operasyonunun ardından açıklama yapan Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak huzur operasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Kuşadası’na gelen herkesin kendisini huzur ve güvende hissetmesini amaçladıklarını belirten Emniyet Müdürü Batçıoğlu, " Şehir merkezinden Davutlar ve Güzelçamlı’ya kadar 110 kilometrelik polis bölgesinde uygulamamızı gerçekleştirdik. Kuşadası’nın bir huzur ve güven şehri olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Bugün tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz huzur uygulamalarımız Kuşadası’nda bundan sonra da kesintisiz olarak devam edecek “ dedi.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu


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