Kuşadası’nda inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Değirmendere Mahallesi’nde bir inşaatta duvarcı olarak çalışan 36 yaşındaki Bahri Cingöz, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı inşaatın 3. katından yere düştü. Çalışma arkadaşları olay yerine geldiklerine Bahri Cingöz’ü ağır yaralı olarak buldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerini polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan inşaat işçisi, durumunun ağır olması üzerine ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.