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Kuşadası’nda jandarmadan servis şoförlerine trafik eğitimi

Kuşadası’nda Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından servis şoförlerine, "İyi Dersler Şoför Amca" Projesi kapsamında trafik eğitimi verildi.

Kuşadasında jandarmadan servis şoförlerine trafik eğitimi

13 Aralık 2016 08:24

Trafik güvenliği konusunda farkındalığın geliştirilmesi ve trafik kazalarından doğan can ve mal kayıplarının azaltılması amacına yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın desteğiyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen ’Trafikte Sorumluluk Hareketi’ projesi kapsamında ’İyi Dersler Şoför Amca’ eğitim toplantısı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kuşadası Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen eğitim toplantısına Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü J.Yarbay Ali Rıza Gümeş, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Şube görevlisi Leyla Tosun, Kuşadası ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı İlker Güler ile Milli Eğitim Şube Müdürleri Adil Yıldız, İzzet Aşkar ve servis şoförleri katıldı.

Toplantıda Kuşadası Jandarma ilçe Komutanlığı Trafik Tim Komutanı İlker Güler tarafından sunum yapıldı. Sunumda servis şoförlerine önceki yıllarda yaşanan trafik kazaları ve sebepleri, görüntü ve fotoğraflarla anlatıldı ve uymaları gereken trafik kuralları, araçlarında bulundurmaları gereken aletler, ilk yardım teknikleri, öğrencilere davranış şekilleri gibi konularda eğitim verildi. Servis şoförlerine ayrıca, trafik ve hız kuralları, cep telefonu kullanımı, alkol, takip mesafesi, durma, duraklama ve park etme, yolcu indirme- bindirme ve kuralları, emniyet kemeri kullanımı, geçme ve geçilme kuralları, şerit izleme ve şerit değiştirme, ilkyardım ve iletişim konularında detaylı bilgiler verildi.

Etiketler: eğitim, jandarma, Kuşadası


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