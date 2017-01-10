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Kuşadası’nda kar yağışı etkili oluyor

Hafta sonunu yağmur ve şiddetli fırtınayla geçiren Kuşadası’na bu kez kar yağdı.

Kuşadasında kar yağışı etkili oluyor

10 Ocak 2017 08:51

Kuşadası’nın yüksek kesimlerinde ve Ege Mahallesi’nde kısa süreli de olsa etkili olan kar, şehir merkezinde de yağmurla karışık yağdı fakat etkili olamadı. Kısa bir süre devam eden kar yağışı, vatandaşları sevindirirken, hemen ardından yağan yağmur nedeniyle kar tutmadı. Bu arada, sağanak yağmurla birlikte fırtınanın da etkili olduğu ve hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Kuşadası’nda zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanıyor.

FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Müdürlüğü, Kuşadası Körfezi ile ilgili kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Müdürlğü’nden yapılan açıklamada, “ Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Kuşadası Körfezi’nde etkili şekilde esen kuvvetli fırtınanın Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur“ denildi.

Etiketler: Ege Mahallesi, kuşadası körfezi, Meteoroloji Müdürlüğü


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