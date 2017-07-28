Kuşadası’nda köylülerden taş ocağı eylemi

Yeniköy merkezine 300 metre mesafe bulunan Maden Dağı bölgesinde taş ocağı açılması yönünde izin verilmesinin ardından köylüler ve çevreciler idare mahkemesine başvurarak taş ocağı ruhsatının iptal edilmesini istemişti. Yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle açılan dava kapsamında Aydın İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin bugün yaptığı inceleme sırasında köylüler pankartlar açarak, Kuşadası-Çamlık yolu üzerinde eylem yaptı.

Biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin alanlarından biri olan Kuşadası’nın Yeniköy Mahallesi’nde açılması düşünülen taş ocağı için, Yeniköy halkının açmış olduğu yürütmeyi durdurma davasıyla ilgili, mahkeme ve bilirkişi heyeti alanda inceleme yaptı. Bilirkişi heyetinin incelemesi sırasında köyde başlayan eyleme katılarak, taş ocağının yapılması düşünülen Madentepe’ye kadar toplu halde yüründü. Kadınların ağırlıklı olarak katıldığı eyleme katılan köylüler, Madentepe’ye taş ocağı açtırmamaya, her türlü hukuksal mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kuşadası’nda yapılan safari turlarının geçiş noktalarından biri olan Madentepe’den geçen turistler de, eylemcilere destek oldular. Başta zeytin olmak üzere, üretip Kuşadası pazarlarında sattıkları meyve sebzelerin büyük zarara uğrayacağını dile getiren köylüler “Biz köyümüzde taş ocağı değil, turizm istiyoruz, taş ocağı bizim huzurumuzu bozar, turizm ise mutlu eder” dediler. Madentepe’nin hemen yanı başından geçen yolun Atatürk Yolu olarak bilindiğini, Ulu Önder Atatürk’ün Ege Manevralarının yapıldığı 10 Ekim 1937’de bu yoldan geçerek Madentepe’den manevraların Kuşadası bölümünü izlediğini söyleyen köylüler “Atamızın hatırasına sahip çıkıyoruz” dediler.

Yapılan eylemin ardından bir açıklama yapan avukat Cem Altıparmak, özel bir firmanın maden işletmek için ruhsat aldığını belirterek “Maden ruhsatı 93 hektar için alınmış. ÇED için gerekli olan 25 hektardır. 400 bin ton üretimi dikkate alan ruhsat sahipleri, ÇED raporu gerekmesin diye 5 hektar alan, 390 bin ton üretim izni istiyor. 26 Aralık 2016’da izin verilmiş. Buna karşı mahalle sakinleri 26 Ocak 2017’de Aydın 1. İdare Mahkemesine dava açtı” dedi.

Yeniköy Muhtarı Mümtaz Mert ise “Yeniköy’de yaşayan 750 kişinin hayatı hiçe sayılıyor. Patlatılacak dinamitler, tesisin çıkaracağı toz, kamyonların trafiği mahallenin sonu olacak “ dedi.

Zafer Hacısalihoğlu



