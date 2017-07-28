Diğer
Kategoriler

Kuşadası’nda köylülerden taş ocağı eylemi

Kuşadası’na bağlı Yeniköy’de taş ocağı yapılması yönündeki girişimler köylüler tarafından protesto edildi.

Kuşadasında köylülerden taş ocağı eylemi

28 Temmuz 2017 00:21

Yeniköy merkezine 300 metre mesafe bulunan Maden Dağı bölgesinde taş ocağı açılması yönünde izin verilmesinin ardından köylüler ve çevreciler idare mahkemesine başvurarak taş ocağı ruhsatının iptal edilmesini istemişti. Yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle açılan dava kapsamında Aydın İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin bugün yaptığı inceleme sırasında köylüler pankartlar açarak, Kuşadası-Çamlık yolu üzerinde eylem yaptı.
Biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin alanlarından biri olan Kuşadası’nın Yeniköy Mahallesi’nde açılması düşünülen taş ocağı için, Yeniköy halkının açmış olduğu yürütmeyi durdurma davasıyla ilgili, mahkeme ve bilirkişi heyeti alanda inceleme yaptı. Bilirkişi heyetinin incelemesi sırasında köyde başlayan eyleme katılarak, taş ocağının yapılması düşünülen Madentepe’ye kadar toplu halde yüründü. Kadınların ağırlıklı olarak katıldığı eyleme katılan köylüler, Madentepe’ye taş ocağı açtırmamaya, her türlü hukuksal mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kuşadası’nda yapılan safari turlarının geçiş noktalarından biri olan Madentepe’den geçen turistler de, eylemcilere destek oldular. Başta zeytin olmak üzere, üretip Kuşadası pazarlarında sattıkları meyve sebzelerin büyük zarara uğrayacağını dile getiren köylüler “Biz köyümüzde taş ocağı değil, turizm istiyoruz, taş ocağı bizim huzurumuzu bozar, turizm ise mutlu eder” dediler. Madentepe’nin hemen yanı başından geçen yolun Atatürk Yolu olarak bilindiğini, Ulu Önder Atatürk’ün Ege Manevralarının yapıldığı 10 Ekim 1937’de bu yoldan geçerek Madentepe’den manevraların Kuşadası bölümünü izlediğini söyleyen köylüler “Atamızın hatırasına sahip çıkıyoruz” dediler.
Yapılan eylemin ardından bir açıklama yapan avukat Cem Altıparmak, özel bir firmanın maden işletmek için ruhsat aldığını belirterek “Maden ruhsatı 93 hektar için alınmış. ÇED için gerekli olan 25 hektardır. 400 bin ton üretimi dikkate alan ruhsat sahipleri, ÇED raporu gerekmesin diye 5 hektar alan, 390 bin ton üretim izni istiyor. 26 Aralık 2016’da izin verilmiş. Buna karşı mahalle sakinleri 26 Ocak 2017’de Aydın 1. İdare Mahkemesine dava açtı” dedi.
Yeniköy Muhtarı Mümtaz Mert ise “Yeniköy’de yaşayan 750 kişinin hayatı hiçe sayılıyor. Patlatılacak dinamitler, tesisin çıkaracağı toz, kamyonların trafiği mahallenin sonu olacak “ dedi.

Zafer Hacısalihoğlu 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!