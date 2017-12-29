Kuşadası’nda minibüs takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolunun İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki köprülü kavşak çıkışında, Söke istikametinden Selçuk istikametine giden Yusuf N. (42) yönetimindeki panelvan tipi minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada minibüs şoförü Yusuf N. ile birlikte minibüste bulunan Ayla C. (45) ve Ayça Y. (14) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle çevre yolunun köprülü kavşak çıkışı yarım saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kaza geçiren aracın kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zafer Hacısalihoğlu

