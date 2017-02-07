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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kuşadasında trafik kazası: 1 yaralı

07 Şubat 2017 08:43

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi eski Salı pazarı kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü belli olmayan 09. BJ. 941 plakalı özel bir otomobil, bir motosiklete çarptı. Kaza sonucu, motosikleti kullanan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde otopark görevlisi olarak çalışan Bayram Tomruk isimli bir kişi yaralandı. Kafasından ve ayağından darbe alan Bayram Tomruk, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazaya yol açan araçtaki kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, plakası belli olan araçla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: Kuşadası, trafik kazası


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