Bilindiği gibi, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, YPG ve PKK terör örgütü üyesi Suriye uyruklu A.H. ve N.M. ile N.Y., M.S., N.İ., ve S.T. isimli 6 teröristin Kuşadası’nda bir ev kiralayarak, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. İkiçeşmelik Mahallesi’ne operasyon düzenleyen Terörle Mücadele ekipleri, daha önceden isimleri belirlenen ve kısa süre önce Kuşadası’na geldikleri tespit edilen 2’si bayan 6 teröristi yakaladı.

Gözaltına alınan YPG-PKK üyesi teröristler, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ndeki sorgulamanın ardından Kuşadası’nda hakim karşısına çıktı. YPG ve PKK’ya kaçak göçmen kaçakçılığı yaparak finans sağladıkları belirlenen 6 terör örgütü üyesi tutuklandı. Daha önce İzmir’de kaldıkları evde patlayıcı yapımında kullanılan gübre ve malzemeler bulunan Suriye uyruklu A.H. ve N.M. ile M.S. tutuklama kararının ardından haklarındaki bir başka terör suçundan dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi. H.Y. isimli terör örgütü üyesi Söke, N.İ. ve S.T. isimli kadın teröristler ise Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN