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Kuşatma altındaki Halep’te yaşam koşulları kötüye gidiyor

Suriye’de uzun yıllardır yaşanan iç savaşın yanı sıra rejim ve Rus uçaklarının bombardımanına maruz kalan Halep’te yaşam koşulları kötüye gidiyor.

Kuşatma altındaki Halepte yaşam koşulları kötüye gidiyor

12 Kasım 2016 12:21
Halep’te yaşam koşulları kötüye gidiyor - Tıkla İzle

Suriye’de 5 yıldır devam iç savaş özellikle Halep’te büyük yıkıma neden oldu. Hem Rus uçaklarının hava saldırısına maruz kalan hem de rejim güçlerinin kuşatması altında olan Halep’te yaşam koşulları kötüye gidiyor. Bombardıman nedeniyle savaş öncesinde ülkenin en önemli ticaret merkezlerinden olan Halep’te halk, gıda ve yakacak sıkıntısı çekiyor. Hava saldırılarında Halep’te bulunan sağlık merkezlerinin de hedef alınması nedeniyle tıbbi yardıma ve ilaca muhtaç kalan halk, her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Vatandaşlar, yaşanan hava saldırıları nedeniyle hastanelere de başvuramazken kuşatma altında olan kentte tansiyon hastaları da ölümle karşı karşıya kalıyor.

Fizik Tedavi Uzmanı Mahmud Zouzou, Halep’teki en büyük sıkıntının sağlık merkezlerinin bombalanması olduğunu kaydederek, "Bu da insanların hastaneye gelmelerini engelliyor. Çünkü korkuyorlar. Günlük sıkıntılarımızdan birisi ısınma. Aylardır kuşatma altındayız ve iki kuşatma arasında süre kısa olduğu için ilaç da temin edemedik. Üstelik sağlık ekibi de kente giremedi. Şimdi Halep’te 30 kadar dahi uzman doktor yok. Hastaneler ve sağlık ekibi de yaralılara, hastalara yetişemiyor" dedi. Zouzou kuşatma altındaki Halep halkı için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Halep’te yaşayan Ebu Gayıs isimli vatandaş, hiçbir gıdanın bulunmadığını belirterek, "Yeşillikten başka bir şey yok. Eskiden yardım geliyordu ama artık gelmiyor. Eczaneye gitsen dahi ilacı bulamayabilirsin. Tansiyon hastaları ölmek üzere. Çünkü tansiyon ilacı bulunmuyor. Yakacak mazot ya da odun yok. Kış geldi ve odun çok pahalı. İki günde bir paket ekmek veriliyor ki o da yetmiyor. 4-5 çocuğu olan aileye bir palet yeter mi? 2-3 haftada bir içme suyu geliyor. Küçük çocukların sütü yok, ölmemize az kaldı" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Halep, Suriye


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