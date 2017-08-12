Kuşatma bölgelerinde Kurban Bayramı heyecanı

Suriye’deki iç savaş 7.yılına girerken bu süreçte 300 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre 5 milyon sivil ise can güvenliğini sağlayabilmek amacıyla başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere iltica etti.

Rejim tarafından kuşatma altında tutulan ve ülkelerini terk etmeyip savaşın gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli siviller ise kurban bayramının gelmesiyle bir nebze olsun nefes almak istiyor.

Kuşatma nedeniyle en hayati ihtiyaçların bile giremediği bölgelerde kedi-köpek eti yemek için fetva istenmişti. Suriye’de muhasara altındaki bölgelere yardım koridoru açılması için İHH tarafından yürütülen insani diplomasi çalışmaları sonuç verdi.

Muhasara altındaki bölgelerde dönemsel olarak insani yardım çalışmaları yürüten İHH, kurban bayramında da savaş mağduru sivilleri yalnız bırakmayacak.

İHH, Suriye’nin İdlib, Halep ve Hama kırsallarında kurban eti dağıtımları gerçekleştirecek. Kurban bayramında kuşatma altında tutulan Kuzey Humus kırsalı ve Şam kırsalındaki Guta bölgesi de unutulmayacak.

Savaşın içinde doğan Suriyeli çocuklar ise bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar ile sevindirilecek.

İHH, bu bayramda da hayırseverlerin bağışlayacağı 10 bin hisse kurban etini Suriye’nin zulme uğramış bölgelerinde dağıtmayı planlıyor.

Kurban hisselerinin dağıtıldığı bölgelerdeki çocuklar kısa bir süreliğine de olsa savaşın gölgesinden kurtularak tebessüm edebilecekler.

Ecevit Cemiloğlu