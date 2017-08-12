Diğer
Kategoriler

Kuşatma bölgelerinde Kurban Bayramı heyecanı

Suriye’de muhasara altındaki bölgelere yardım koridoru açılması için İHH tarafından yürütülen insani diplomasi çalışmaları sonuç verdi. Muhasara altındaki bölgelerde dönemsel olarak insani yardım çalışmaları yürüten İHH, kurban bayramında da savaş mağduru sivilleri yalnız bırakmayacak.

Kuşatma bölgelerinde Kurban Bayramı heyecanı

12 Ağustos 2017 15:26

Suriye’deki iç savaş 7.yılına girerken bu süreçte 300 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre 5 milyon sivil ise can güvenliğini sağlayabilmek amacıyla başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere iltica etti.

Rejim tarafından kuşatma altında tutulan ve ülkelerini terk etmeyip savaşın gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli siviller ise kurban bayramının gelmesiyle bir nebze olsun nefes almak istiyor.

Kuşatma nedeniyle en hayati ihtiyaçların bile giremediği bölgelerde kedi-köpek eti yemek için fetva istenmişti. Suriye’de muhasara altındaki bölgelere yardım koridoru açılması için İHH tarafından yürütülen insani diplomasi çalışmaları sonuç verdi.

Muhasara altındaki bölgelerde dönemsel olarak insani yardım çalışmaları yürüten İHH, kurban bayramında da savaş mağduru sivilleri yalnız bırakmayacak.

İHH, Suriye’nin İdlib, Halep ve Hama kırsallarında kurban eti dağıtımları gerçekleştirecek. Kurban bayramında kuşatma altında tutulan Kuzey Humus kırsalı ve Şam kırsalındaki Guta bölgesi de unutulmayacak.
Savaşın içinde doğan Suriyeli çocuklar ise bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar ile sevindirilecek.
İHH, bu bayramda da hayırseverlerin bağışlayacağı 10 bin hisse kurban etini Suriye’nin zulme uğramış bölgelerinde dağıtmayı planlıyor.

Kurban hisselerinin dağıtıldığı bölgelerdeki çocuklar kısa bir süreliğine de olsa savaşın gölgesinden kurtularak tebessüm edebilecekler. 

Ecevit Cemiloğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç