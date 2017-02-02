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Kuşların gün batımındaki etkileyici dansı

Çorum’da sığırcık kuşlarının gün batımındaki ahenkli dansı her gün doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Kuşların gün batımındaki etkileyici dansı

02 Şubat 2017 10:01

Çorum'da her akşam yüzlerce sığırcık kuşu gökyüzünde çeşit çeşit geometrik şekil çizerek adeta dans ediyor. Özellikle akşam saatlerinde Çorum semalarında gözüken yüzlerce sığırcık kuşu gökyüzünü önce siyah bir bulut gibi kaplıyor. Sonra müthiş bir ahenk içerisinde hareket eden kuşlar etkileyici görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman birbirlerinden ayrılsalar de kısa sürede yeniden bir araya gelen kuş sürüsü adeta özgürce dans ediyor.
Bazı vatandaşlar, son günlerde her akşam görülmeye başlanan bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izlerken, bazıları da fotoğraf makineleri ile anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayran bırakıyor. 

M. Muttalip Yalçın
 

Etiketler: dans, kuş


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