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Küsmek hiç bu kadar tatlı olmamıştı! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun çevresindeki insanlara küstüğü anda sergilediği tavırları sosyal medyada ilgi topladı.

Küsmek hiç bu kadar tatlı olmamıştı! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

06 Mart 2018 12:06
Küsmek hiç bu kadar tatlı olmamıştı! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı - Tıkla İzle

Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Köyünde yaşayan Yadigar-Şaban Karakurt çiftinin 2,5 yaşındaki kız çocukları Hiranur'un küstüğü anlardaki tavırları sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Böyle küsmek olmaz' dedirten görüntüler izleyenleri hayran bırakıyor. Evlerinin önünde oynarken topunun alınmasına sinirlenen minik Hiranur annesinin elinden tutarak giderken yanına yaklaşan genç bir şahıs küçük çocuğa ‘ne oldu sana küstün mü sen bana?” diye sorduğu anları kaydeden ailesi görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde Hiranur’un 'ne oldu sana küstün mü sen bana' bu soru karşısında verdiği tepki bir anda çevresindekilere güldürmeye başlıyor. Minik çocuk kollarına göğsüne bağlayarak kafasını yukarı kaldırıp, gözlerine kapatıyor ve cevap vermiyor.

Kendisi ile konuşmaya çalışan şahsa karşı aynı sevimli tavırlarını sürdüren Hiranur ardından koşarak babaannesinin evine doğru gidiyor. Küsme anındaki tavırları çekilen görüntüsü ile görenleri gülümseten Hiranur sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlenip paylaşıldı. 

 

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