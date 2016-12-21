Alınan bilgiye göre, trafik kazalarında 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, 8 araçta maddi hasar oluştu. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 12. kilometresinde 2 TIR ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu arada, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yüksek tonajlı araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Sürücüler, "Kar, tipi ve kazalar nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun, Afyonkarahisar'a gidiş yönü saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı" dediler.

Ekipler, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hüseyin Efe

