Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Adliye Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Recep Zengin (65) idaresindeki 43 U 5001 plakalı pikap ile Çırçırçeşme Mahallesi'nden gelen Ali Osman Özer (24) yönetimindeki 43 U 2804 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ-EFE)

