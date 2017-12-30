Kütahya türkülerinin üstadı Hisarlı Ahmet anıldı

Başak İkiz’in sunumuyla gerçekleşen programa halk müziğinin sevilen sesleri Cengiz Özkan ve Neşe Demir konuk oldu. TRT sanatçısı Mustafa Hisarlı’nın da katıldığı programda sanatçılara, bağlamada Fuat İkiz, kemanede Hüseyin Yalçın, ritm sazda Yaşar Erdoğan ve gitarda Şeyhmus Fidan eşlik etti. Programda Başak İkiz, Hisarlı Ahmet’in hayatı ve müzik yaşamıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Usta sanatçı Cengiz Özkan ve Neşe Demir programda, Hisarlı Ahmet’in “Elif Dedim, Gidin Bulutlar Gidin, Ferace, Ah İstanbul” türkülerini seslendirdi. Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden konuklara teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti.