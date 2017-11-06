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Kütahya Valiliği'nden FETÖ açıklaması

Kütahya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 tarihinden bu güne kadar gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Kütahya Valiliğinden FETÖ açıklaması

06 Kasım 2017 18:26

Valilik açıklamasında,”Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 383 kişi gözaltına alınmıştır. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilenlerden 20 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, 303 kişi serbest bırakılmıştır. Söz konusu 303 kişiden 183’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı alınmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca haklarında işlem yapılanlardan 60 kişi sorumluluk alanı dikkate alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda ise bin 612 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 496 kişi tutuklanmıştır. Adli mercilere sevk edilen 911 kişi serbest bırakılmış olup, bunlardan 750’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı alınmıştır. FETÖ/PDY kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 205 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. İlimiz ve ilçelerimizde OHAL kapsamında KHK’lar ile 1 hastane, 11 okul, 1 vakıf, 11 dernek, 3 basın yayın kuruluşu olmak üzere toplam 27 kurum/kuruluş kapatılmıştır. İlimiz ve ilçelerimizde 179 kamu görevlisi görevinden uzaklaştırılmış, bin109 kamu görevlisi ihraç edilmiştir. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda Kütahya’da bin 995 kişi gözaltına alınmış, 516 kişi tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Hüseyin Efe
 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Kütahya Valiliği

 

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