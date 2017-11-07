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Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: Yerli otomobile hazırız

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yerli otomobilin Kütahya'da üretilebileceğini söyledi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: Yerli otomobile hazırız

07 Kasım 2017 21:42

Kütahya’nın yerli otomobil projesine hazır olduğunu ifade eden Vali Nayir, "Alacağımız randevularla bu sorumluluğu üzerine alan 5 firmayla da gidip görüşüp, kendi imkanlarımızı onlara sunarak hazır olduğumuzu söyleyeceğiz" dedi. 

Kütahya’nın yerli otomobil projesine hazır olduğunu aktaran Vali Nayir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle yerli otomobille ilgili olarak babayiğit ortaya çıktı, bir oluşum oldu. Bizler de yer açısından gerekli bütün şartları taşıdığımızı ve gereken tüm desteği vereceğimizi ifade edecek bir çalışma başlattık. Alacağımız randevularla bu sorumluluğu üzerine alan 5 firmayla da gidip görüşüp, kendi imkanlarımızı onlara sunmaya hazır olduğumuzu söyleyecekler. Kütahya’nın konum ve yeni açtığımız sanayi alanları olarak bu alana destek verebilecek mahiyette olduğuna dair kanaatimizi paylaşmak için bir çalışma başlattık. İnşallah bütün dinamiklerimizi harekete geçirerek, siyaset cephesi, ticaret cephesi ve bürokrasi cephesiyle birlikte gidip onlara kendi talebimizi iletmiş olacağız. Bu uzun süreli bir çalışma. Kütahya’da otomotiv sanayiye ait fabrikalarımız, fabrikalarımızda 5 bin çalışanımız var. Dolayısıyla bilmediğimiz bir alan değil, bu alandaki tecrübelerimizi, bugüne kadarki üretimimizi, fabrikalarımızı düşünerek bu işe talip olduğumuzu gidip ilgilileriyle paylaşmak üzere çalışma başlattık. Alacağımız randevularla bunu devam ettireceğiz” diye konuştu. 

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu
 

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Valiliği

 

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