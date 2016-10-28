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Kütahya Valisi: Bu topraklar üzerinde hala hesaplar yapılıyor

Vali Ahmet Hamdi Nayir, değerlendirme toplantıları ve ilçeleri tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında son ziyaretini Dumlupınar’a gerçekleştirdi.

Kütahya Valisi: Bu topraklar üzerinde hala hesaplar yapılıyor

28 Ekim 2016 12:38

Dumlupınar’da Kaymakam Menderes Topçuoğlu tarafından karşılanan Vali Nayir ilk olarak Menderes Topçuoğlu’nu makamında ziyaret etti ardından kaymakamlık toplantı salonunda ilçe idare şube başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Yönetim anlayışı ve prensipler hakkında bilgiler veren Vali Ahmet Hamdi Nayir konuşmasında ‘insan odaklı hizmet’ vurgusu yaptı.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini canlı tutmalıyız diyen Vali Nayir, “Tarihin, kültürün önemli ögelerini taşıyan bu topraklara borcumuz var, onu yerine getirmemiz lazım. Bütün dünyanın üzerine planlar kurduğu zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihe baktığımızda hiçbir zaman sırtımızı yaslayıp oturacağımız bir dönem olmamış, mutlaka birileri karıştırmış. 7 düvelin gözünün olduğu toprak olmuş, Kurtuluş Savaşı’nı öyle vermişiz. Bugün de hala bu tehlike devam ediyor, en son 15 Temmuz’da bunu gördük ve yaşadık. Ülkemiz Doğu ile Batı arasında enerji, petrol, doğalgaz koridorları üzerinde önemli bir konuma sahip. Dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkeler mutlaka topraklarımıza bakıp, ‘burada ne hesabımız vardı’ diye düşünüyor. Bu kadar ağır sorumluluğu olan topraklarda başarısız ve zayıf olan ülkeler ayakta kalmaz. Başarı herkesin toplam başarısına bağlı. Hiç kimse görevini küçük görmesin, yaptığı işin öneminin farkında olsun ancak tek önemli işi ben yapıyorum diye de düşünmesin bu durum ihmalleri beraberinde getirir. İş sevilirse başarı getirir, eğer sevilmiyorsa sıkıntı yaşatır. Ekip anlayışı içinde, insanımızı insan yerine koyarak, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini canlı tutarak bizim bu hizmeti yürütmemiz lazım. Biz eğer üzerimize düşen görevi yapmazsak Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşı’na, 15 Temmuz’a kadar bütün şehitlerimizin hakkı üzerimizde kalır. ‘Biz bu topraklar için canımızı verirken, siz terinizi vermekten niye çekindiniz, niye kıskançlık ve tembellik gösterdiniz?’ diye hesap sorarlar, bunu böyle bilmek lazım” diye konuştu.
Vali Nayir daha sonra Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan’ın makamına geçti. İlçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Vali Nayir burada yaptığı konuşmada, “Kamu yönetimini merkezi ve yerel yönetimler olarak ikiye ayırıyoruz. Yerel yönetimler seçilmiş, bizler atanmış olarak hizmet ediyoruz. Herkesin yapacağı görevler ayrı ayrı tanzim edilmiş ancak birbirine destek vermesi gereken durumlar oluyor. Bu durumlarda da karşılıklı fikir alışverişi ve iyi ilişkiler önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.
Vali Ahmet Hamdi Nayir Dumlupınar ziyaretine Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü Dumlupınar Müzesi ve Atatürk Karargah Evi ziyaretiyle devam etti. Nayir, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü Dumlupınar Müzesi anı defterini imzaladı.
Nayir, Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret edip, dua etti. 

Hüseyin Efe
KÜTAHYA 


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