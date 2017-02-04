OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret eden Nayir, kamu, üniversite, sanayi işbirliğine dikkat çekti.

Vali Nayir, “Keramika’nın ülke ekonomisine sağladığı katma değerin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime ve sanayiye vermiş olduğu destekler de son derece önemli. İlimiz sınırları içerisinde üretim yapan Keramika’nın üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek adına uygulamış ve uygulamakta olduğu projeler gerek ilimizin gerekse ülkemizin kalkınmasında atılmış olan değerli adımlar. Kamu, üniversite, sanayi işbirliğinde dünya ülkeleriyle rekabet edebilmek için ülke olarak başarıya ulaşmak zorundayız. Bugün ülkemizin kendi teknolojisini üreten bir sanayiye ihtiyacı var. Bunun için de üniversitelerimiz hem o teknoloji için gerekli olan bilgiyi üretmeli hem de personelin yetişmesinde ön ayak olmalıdır. Tüm bunlar için ise etkin ve verimli bir üniversite -sanayi işbirliği gerekli. Keramika bugün gençlerimize bu imkanı sunuyor. Öğrencilerimiz projeler sayesinde iş yerini bizzat yerinde görüyor, teorik bilgilerini pratiğe dökme şansını elde ediyor. Devletin ilimizdeki temsilcisi olarak ülkemizin geleceğini inşa edecek bu çalışmalar benim nezdimde çok kıymetli. Sanayinin çocuklarımızın yaşamının bir parçası olması ve okuduğunu yaşayan bir nesil yetiştirmek için gereken her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Efe