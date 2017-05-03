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Kütahya'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'da 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahyada 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

03 Mayıs 2017 16:16

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Resul Yılmaz (54) yönetimindeki 07 UM 777 plakalı tır, aynı istikamete gitmekte olan Yusuf Yiğit (29) idaresindeki 64 DA 580 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, sürücü Yusuf Yiğit yaralanırken, tırda bulunan boya kutuları yola saçıldı.

Yaralı yiğit, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. 

Etiketler: 2 tır, kaza, Kütahya


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