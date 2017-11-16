Diğer
Kategoriler

Kütahya'da bomba paniği |Kütahya haberleri

Kütahya'da yaya kaldırımındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Paket boş çıktı. Olay kent merkezi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

Kütahyada bomba paniği |Kütahya haberleri

16 Kasım 2017 19:24

Alınan bilgiye göre, yaya kaldırımında şüpheli bir paket gören vatandaşlar bomba şüphesiyle polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, paket etrafına güvenlik şeridi çekip yanına kimseyi yaklaştırmadı, bulvarı da araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kısa süre sonra gelen bomba uzmanı özel giysilerini giyerek paketin yanına yaklaştı. Bomba uzmanı paketi, fünye ile patlattı. Patlama sesi çevrede heyecan oluştururken karton paket içinde hiçbir şeyin olmadığı görüldü.
Parçalanan karton paket polis ekipleri tarafından çöpe atıldı, bulvar ise araç ve yaya trafiğine açıldı.  

Hüseyin Efe
 

Etiketler: bomba paniği, Kütahya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç