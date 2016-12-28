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Kütahya'da cinayet

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.


28 Aralık 2016 14:06

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğine gelen Afganistan uyruklu Seyit Azam H. (35), çalıştığı sucuk imalathanesinde tartıştığı arkadaşını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini söylemesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti. İmalathanede araştırma yapan ekipler, ofis bölümünde Afganistan uyruklu Rahmatullah Shadıdzadeh'in (31) cesediyle karşılaştı. Üzerinde çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen cesedin yakınında olayda kullanılan bıçak bulundu.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Seyit Azam H.'nin polise verdiği ifadesinde, Shadıdzadeh'in yaklaşık 4 ay önce kendisine hap vererek uyuttuktan sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, yeniden tacizde bulunması üzerine cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Shadıdzadeh'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Hüseyin Efe

Etiketler: cinayet, Kütahya


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