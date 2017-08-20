Kütahya'da eski sevgili dehşet saçtı: 4 yaralı

İddiaya göre, İ.K. (22), Atatürk Bulvarı'nda karşılaştığı eski sevgilisi S.Ç. (21) ve erkek arkadaşı K.M. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., S.Ç. ile erkek arkadaşı K.M.'yi bıçakladı. Şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan Koray A. (34) ve Ebru Ş.'yi (22) de bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan S.Ç., K.Y. ve K.A.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli İ.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hüseyin Efe