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Kütahya'da faciadan dönüldü

Kütahya'da 14 ton ağırlığındaki dev reklam direği, söküldüğü sırada bir iş yerinin çatısına devrildi. Faciadan dönülen olayda binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kütahyada faciadan dönüldü

30 Aralık 2017 18:39
Kütahya'da faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolunun 2. kilometresinde iş yerini kapatan bir firma, 25 metre yüksekliğindeki dev reklam direğini, söktürmek istedi. 10 ton ağırlığındaki reklam totemin sökülmesi için 3 ayrı vinçle çalışmalara başlandı. Sökülme çalışmaları sırasında dev direk, İsmeti Özoturaç'a ait iş yerinin çatısına devrildi. Ofis olarak kullanılan ve olay anında kimsenin bölümünde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
İş yeri sahibi İsmet Özoturaç, "Benim kiracım olan firma iş yerini boşatma kararı aldı. Firmanın kendilerine ait olan totemi söküldüğü sırada, totem direğinin dengesini kaybedip yarısı yola, yarısı da yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.

Özoturaç'ın damadı olan Ahmet Gönül de, "Dev totem direğinin bölüm benim çalışma odam. Bugün grip olduğumuz için iş yerine gelmemiştim. Eğer burada olsaydım dev totemin altında kalacaktım. İş yerimizde büyük bir zarar var. Bu sebeple firmaya dava açacağız" dedi.

İş yeri çalışanın Oğuzhan Özkul, dev totemin büyük bir gürültüyle iş yerinin üzerine düştüğünü belirterek, "Ben olay anında totemin düştüğü odanın yanındaydım. Dev totem büyük bir gürültüyle düştü. Eğer o ofiste kimse olsaydı büyük bir facia olacaktı" ifadelerini kullandı.
Totem direği, takviye vinçlerle 1 saatlik çalışma sonucu düştüğü çatıdan indirildi.  

Hüseyin Efe
 

 

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