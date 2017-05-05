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Kütahya'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Kütahya'da gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Kütahyada FETÖden gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı

05 Mayıs 2017 16:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda Kütahya'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.V., M.O., G.G., M.M., H.E., N.T., R.K.S., İ.A., F.B., Y.T. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dosyalarına örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock" mesajlarının da eklendiği şüpheliler, 26 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.


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