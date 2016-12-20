Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; Kütahya-Eskişehir karayolunun 10. kilometresinde yapılan polis kontrolünde, geçici 'ithalat rejimine aykırı' olarak kullanıldığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 105 bin TL olan lüks bir araç ele geçirildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen otomobile Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Efe