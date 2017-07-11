Diğer
Kategoriler

Kütahya'da kadın cinayeti

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kırık köyü Sakızlık Mahallesi'nde bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü.

Kütahyada kadın cinayeti

11 Temmuz 2017 20:10
Kütahya'da kadın cinayeti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Domaniç’in Kırık köyü Sakızlık Mahallesi'nde taşeron bir firma tarafından işletilen magnezit taşı maden işletmesinde 4,5 yıldır aşçı olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Saniye D. (34), aracı ile şantiye alanına gelen M.Y. ile yemekhane mutfağında tartışmaya başladı. Kavgada M.Y., genç kadının boğazını bıçakla kesti. Saniye D. olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı aracıyla kaçtı. Şantiyedeki işçiler durumu jandarmaya bildirdi. Kaçan şahıs, Tunçbilek beldesinde yakalandı. Saniye D.’nin cesedi Domaniç Hastanesine götürülürken, zanlı M.Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Tamer Yiğit 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!