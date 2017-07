Kütahya'da kadın cinayeti

Edinilen bilgilere göre, Domaniç’in Kırık köyü Sakızlık Mahallesi'nde taşeron bir firma tarafından işletilen magnezit taşı maden işletmesinde 4,5 yıldır aşçı olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Saniye D. (34), aracı ile şantiye alanına gelen M.Y. ile yemekhane mutfağında tartışmaya başladı. Kavgada M.Y., genç kadının boğazını bıçakla kesti. Saniye D. olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı aracıyla kaçtı. Şantiyedeki işçiler durumu jandarmaya bildirdi. Kaçan şahıs, Tunçbilek beldesinde yakalandı. Saniye D.’nin cesedi Domaniç Hastanesine götürülürken, zanlı M.Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Tamer Yiğit