Kütahya'da kahreden kaza

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Lojman Sokak'a kilit taşı döşeme çalışmaları yapan Yılmaz A.'nın kullandığı özel bir şirkete ait iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada iş arkadaşı Halil Duman'a (40) çarptı. İş makinesinin üstünden geçtiği Duman, olay yerinde hayatını kaybetti.Arkadaşının kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrenen Yılmaz A., gözyaşlarına boğuldu.



Duman'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayın görgü tanıklarından Mehmet Çelik, "Kaza olmadan 20 dakika önce sokağımıza kilit taşı döşeyen ve aralarından Halil Duman'ın da bulunduğu işçilere çay ikramında bulundum. Dakikalar sonra Halil kardeşimizi kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

Yılmaz A., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin Efe