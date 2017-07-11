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Kütahya'da kamyonetle jandarma aracı çarpıştı: 1 şehit, 3'ü asker 7 yaralı

Kütahya'da devriye gezen jandarmaların içinde bulunduğu askeri araç kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 asker şehit oldu, 3'ü asker olmak üzere 7 kişi de yaralandı.Kaza, Kütahya merkeze bağlı İhsaniye Köyü yakınlarında meydana geldi.

Kütahyada kamyonetle jandarma aracı çarpıştı: 1 şehit, 3ü asker 7 yaralı

11 Temmuz 2017 07:24

Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma er Tümer Taş yönetimindeki 43 JAA 035 plakalı askeri araç, karşı yönden gelmekte olan Mevlüt Gündoğan'ın kullandığı 43 RY 062 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, askeri aracın sürücüsü Jandarma Er Tümer Taş olay yerinde şehit oldu. Askeri araçta bulunan uzman çavuşlar Ramazan Çakmak, Faruk Akcan ve Sebahattin Mete ile kamyonette bulunan sürücü Mevlüt Gündoğan, Satı Gündoğan, Buğlen Demirel, Sude Demirel ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. 3'ü asker toplam 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: kaza, Kütahya, şehit


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