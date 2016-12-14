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Kütahya’da kar sevinci

Kütahya’da mevsimin ilk yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Kütahyada kar sevinci

14 Aralık 2016 08:35

Kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı Kütahya’da, belediye ile karayolları ekipleri şehir merkezi ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar yollarında araçların zincirsiz veya kar lastiksiz yola çıkmalarına izin vermediği bildirildi. Bu arada, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar yollarında kar ve buzlanma sebebiyle çok sayıda maddi yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk yoğun karının yağması vatandaşları sevindirdi.

Hüseyin Efe 


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