Kütahya'da korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Bulvarı'ndaki züccaciye, ev tekstili, plastik eşyalar gibi ürünlerin satıldığı mağazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk önce iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı yangın, caddede korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Efe

