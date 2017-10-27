Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 475 bin 316

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Kütahya ilinin 341 bin 47 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye’de 36., Ege Bölgesinde 6. sırada; 134 bin 269 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye’de 30., Ege Bölgesinde 5. sırada yer aldığını belirtti.

Akyol, ”TÜİK tarafından yayınlanan Hayvansal Üretim İstatistikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan sayıları ile ilgili bilgileri kapsamakta olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından ilçe detayında (İstatistik Veri Ağı) İVA sistemi aracılığıyla derlenmektedir. İVA, GTHB bünyesinde kurulmuş bir veri giriş sistemidir. Bu sisteme veriler, elektronik ortamda GTHB il ve ilçe teşkilatlarındaki Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Teknikerler veya Teknisyenler tarafından girilmektedir” dedi.

Müdür Akyol,”Kütahya ilçeleri arasında koyun sayısı en yüksek olan ilçe 60bin 2 baş ile Simav olurken, koyun sayısı en düşük olan ilçe 4 bin 300 baş ile Pazarlar ilçesidir. Kütahya ilçeleri arasında en yüksek keçi sayısına sahip ilçe ise 25 bin 221 baş ile Emet iken, en düşük keçi sayısına sahip ilçe 532 baş ile Dumlupınar olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Hüseyin Efe