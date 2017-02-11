Edinilen bilgiye göre, Yusuf İbiş yönetimindeki 43 AG 753 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolundaki polis uygulama noktasında araç kontrolü yapan polis memuru Abdullah Mayır'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.

Sürücü Yusuf İbiş, polis tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Saka