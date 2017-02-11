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Kütahya'da otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

Kütahya'da, bir otomobil uygulama noktasında görev yapan polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Kütahyada otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

11 Şubat 2017 14:31

Edinilen bilgiye göre, Yusuf İbiş yönetimindeki 43 AG 753 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolundaki polis uygulama noktasında araç kontrolü yapan polis memuru Abdullah Mayır'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.
Sürücü Yusuf İbiş, polis tarafından gözaltına alındı. 

Mehmet Saka

Etiketler: 43 AG 753, Abdullah Mayır, polis, Yusuf İbiş


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