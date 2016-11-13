Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde park halindeki 43 DH 180 plakalı otomobilin kapısının açık ve direksiyon başında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki şahsın Arif Öztürk (55) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Arif Öztürk'ün cesedi, otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Hüseyin Efe