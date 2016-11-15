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Kütahya'da 'tespih'in pazarı

Kütahya'daki tarihi bir han, yıllardır tespih alıcı ve satıcılarının buluştuğu mekan olarak hizmet veriyor.

Kütahyada tespihin pazarı

15 Kasım 2016 10:31

Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki 150 yıllık Alan Hanı'na gelenlerin tamamı ya tespih almaya, ya da satmaya geliyor. "Tespih Borsası' olarak da adlandırılan mekanda, 5 TL'den 3 bin TL'ye kadar tespih bulmanın mümkün olduğunu belirtildi.

Handa yıllardır tespih alıp sattığını belirten Selahattin Mazılı, "Burada kehribar, katalin ve oltu taşı olmak üzere 100'ü aşkın tespih türü bulunuyor. Bunada her keseye uygun tespih var. Genelde pahalı olmasına rağmen kehribar tespihleri ilgili görüyor. Tespihlerin fiyatları 5 TL'den başlayıp 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bilhassa hafta sonları il dışından çok sayıda tespihsever Kütahya'ya geliyor" diye konuştu.

Osmanlı'da tespih kültürü

Osmanlı devletinde tespih kültürünün çocukluktan başladığını belirten Mazılı, “Osmanlı zamanında 8 yaşında bir çocuğun eline tespihi verirlermiş ta ki 80 yaşına kadar. Yani bu ‘tespih kıro işidir’ diyen ya bilmediğinden söylemiştir ya da kafadan uydurma bir şeydir. Tespih taşımak kıroluk değildir. Bence tam bir erdemdir. Tam bir erkek işidir. Nasıl kadının kolyesi, bilekliği varsa erkeğinki de tespihtir” şeklinde konuştu.
"Tespih elde sallamak için kullanılan bir malzeme değildir" diyen Selahattin Mazılı, "Güzelin ismini güzelle anmak lazım" dedi. Adil Dağ, "Tespihi elimize aldığımız zaman, ‘La ilahe illallah’ dediğimiz zaman, ‘Subhanallah’ dediğimiz zaman insan vücuduna ve insan ruhuna yararlıdır. Bazı insanlar var ellerine tespihi alıp sallıyorlar. Sallamakta bir şey var zannediyorlar. Tespih bir zikir aletidir. Şimdi Cenab-ı Allah’ın tek tek ismini zikrediyorsun. Cenab-ı Allah’ın isimleri zaten birbirinden güzel. En güzel isimleri en güzel isimle anmak daha güzeldir" ifadelerini kullandı.

"Fiyatı uygun olan tespihleri kaçırmak istemiyoruz"

Koleksiyonlarındaki eksik tespihleri tamamlamak için hemen hemen her gün pazara geldiklerini belirten tesbihseverler, “Daha çok emekliler ile yaşlıların buluştuğu nokta tesbih pazarı oluyor. Zamanımızı geçirmek için günümüzün çoğu bu pazarda geçiyor. Kahvede çayımızı demleyip pazara gelen yeni tesbihleri gözden geçiriyoruz. Fiyatı uygun olan tespihleri kaçırmak istemiyoruz. Tespihin yanı sıra gümüş yüzük ve eski kol saati tutkunu olanlar da buraya geliyor" diye konuştular. 

Hüseyin Efe 
KÜTAHYA 


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