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Kütahya'da tohumluk kuru soğan fiyatları yarı yarıya düştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 9-10 liradan satılan tohumluk kuru soğanın fiyatı bu yıl yarı yarıya düşerek 5-6 lira arasında satılmaya başlandı.

Kütahyada tohumluk kuru soğan fiyatları yarı yarıya düştü

06 Şubat 2017 12:08

Hisarcık pazarında tohumluk kuru soğan satışı yapan Osman Doğan, bu yıl tohumluk kuru soğan üretiminin artmasından dolayı fiyatların yarı yarıya düştüğünü söyledi. Doğan, “Geçen sene kuru soğan rekoltenin düşük, talebin yüksek olması nedeniyle fiyatlar 10 TL’ye kadar yükselmişti. Bu yıl üretimin artmasıyla tohumluk kuru soğanın kilosunu şu an 5-6 liradan satıyoruz. Vatandaşlar soğan dikimi için havaların ısınmasını bekliyor. Havaların düzelmesiyle tohumluk kuru soğan fiyatlarında az da olsa bir artış olabilir. Ancak geçen yılki fiyatlara yükselmez” dedi.
 

Mustafa Akçay
 

Etiketler: Kütahya


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